شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تداهم الأهلي.. والسومة يغادر إلى ميونخ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة، تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي.
وكان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية أول أمس (الأربعاء)، وتقرر أن يغادر اللاعب لمدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة يوم الخميس القادم على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.
كما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح بين 3 و 4 أسابيع.
كما تعرض لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن خالد البركة لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، وسيجري اللاعب عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ الألمانية الأسبوع القادم.
وتقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء الجراحة يستمر لمدة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع.
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