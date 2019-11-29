الأخضر أمام البحرين يا أبيض يا أسود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يقاتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من أجل تصحيح مساره في بطولة كأس الخليج الـ24 عندما يخوض في الثامنة مساء اليوم نزالا صعبا وقويا أمام المنتخب البحريني على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الدوحة ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول.

وخسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام الكويت 1-3، فيما تعادل المنتخب البحريني مع نظيره العماني سلبيا، لذلك فإن خسارة أي منهما اليوم تعني خروجه المبكر.

وقبل مواجهة الكويت، قال المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد إن انشغال لاعبي الهلال مع فريقهم بمباراة نهائي دوري أبطال آسيا أثر كثيرا على الإعداد لهذه البطولة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكويت عن طموحاته وآماله في المنافسة على اللقب «سنرى بعد مواجهة الكويت»، والآن يتعين عليه إذا ما أراد الاستمرار في البطولة أن يدفع بالعناصر التي افتقدها في مباراة الكويت من البداية في مقدمتهم ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد كنو وسالم الدوسري وعبدالله عطيف بجانب إعادة عبدالله الحمدان لمركز رأس الحربة، وترتيب خط الدفاع من جديد بعد الاجتهاد الذي كلفه الخسارة أمام الكويت.

وفي المقابل، ينتظر أن يعمل المدير الفني للمنتخب البحريني، البرتغالي هيليو سوزا على تغيير خطة اللعب والتشكيلة التي خاض بها مباراة عمان، علما بأنه كان الأقرب لانتزاع الفوز في مباراة عمان من خلال الهجوم المكثف والخطير في نهاية المباراة.

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الكويت وعمان 5:30

وتسبق مباراة السعودية والبحرين على الملعب ذاته مواجهة أخرى لا تقل أهمية، عندما يلتقي المنتخب الكويتي نظيره العماني في مباراة يتطلع خلالها المنتخب الكويتي لحسم تأهله وإلحاق عمان بالمنتخب السعودي، وتأكيد بحثه عن اللقب الـ11 في تاريخه.

ويخوض المنتخب الكويتي المباراة بمعنويات عالية ويسعى لحسم التأهل مبكرا بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام البحرين.

أما حامل اللقب، المنتخب العماني الذي استهل مشواره بالتعادل 0-0 مع البحرين، فسيجد نفسه تحت ضغط المطالبة بالفوز، وتأكيد أنه لا يزال يمثل عقدة للأزرق الذي لم يفز عليه ببطولات الخليج منذ 1998.

وحسب سجل البطولة الذي سردته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، فإنه وخلال أول 12 مباراة بين المنتخبين في البطولة، فاز الأزرق في 9 مباريات مقابل 3 تعادلات بداية من خليجي 3 عام 1974 وحتى خليجي 14 عام 1998 بل إن المنتخب الكويتي حقق انتصارات كبيرة على نظيره العماني من بينها الفوز 8-0 في خليجي 4 بقطر كما كان آخر فوز للأزرق في مواجهاته مع المنتخب العماني خلال خليجي 14 بالبحرين عندما فاز عليه 5-0.

ومنذ ذلك الحين، مالت الكفة لصالح المنتخب العماني الذي حقق الفوز على الأزرق في 4 مباريات من 6 مواجهات في البطولة منذ خليجي 15 في الرياض عام 2002 وحتى النسخة الماضية 2017 في الكويت، فيما انتهت مباراتان بالتعادل ولم يحقق الأزرق الفوز على عمان في آخر 6 مباريات بينهما في البطولة.