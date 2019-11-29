رينارد يلوح بورقة السبعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بانضمام لاعبي الهلال للأخضر في مباراته أمام البحرين اليوم ضمن خليجي 24. وقال في المؤتمر الصحفي أمس «انضمام لاعبي الهلال سيغير بالتأكيد من مستوى الأداء عما كنا عليه في مباراة الكويت. ندرك أهمية مباراة اليوم وما زلنا في دائرة المنافسة». وقال رينارد «خسرنا مباراة الكويت، وندرك ضرورة تحقيق الفوز اليوم، وأثق أن اللاعبين جاهزون لهذا التحدي». وأضاف «ستشاهدون 7 لاعبين مختلفين عن المباراة الأولى، ونحن فخورون بما حققه الهلال من خلال فوزه بدوري أبطال آسيا، وننتظر أن ينعكس ذلك في مباراة اليوم، نحن فريق واحد وأثق في إمكانيات وخبرة لاعبي الهلال». وتابع «المنتخب الكويتي في مباراتنا أمامه لم يتجاوز نصف الملعب بداية المباراة، الأداء لم يكن سيئا لكننا فشلنا في استغلال الفرص وافتقدنا التركيز، أنا أيضا يمكنني أن أخطئ، اللاعبون ما زالوا شبانا، ولكننا مستعدون للتحدي والوصول للمربع الذهبي».



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