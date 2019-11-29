حمدالله وأمرابط يسقطان خلافهما من قمة جبل علي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

استغل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي معسكر الفريق في منطقة جبل علي بالإمارات في إذابة الخلافات بين نجمي الفريق المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين أمرابط.

وأكدت مصادر لـ«مكة» أن الخلاف بين اللاعبين نشب منذ الجولة التاسعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدا أثناء مباراة الفريق أمام أبها التي انتهت بفوز النصر 4-0، بعد أن طلب أمرابط تسديد ضربة الجزاء التي احتسبت وسجل منها حمدالله الهدف الثالث بعد أن تمسك بتسديدها بحجة أنه متخصص في ضربات الجزاء.

واستمر الخلاف بين اللاعبين طوال الفترة الماضية على الرغم من سعي عدد من أعضاء الشرف لطي الخلاف قبل أن يتدخل الحلافي بجانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ويتم طي الصفحة في جبل علي.

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وعقب الصلح بينهما عاد حمدالله وأمرابط مجددا لمتابعة بعضهما في انستقرام بعد أن ألغى الأخير متابعته للأول.

وكانت مباراة أبها التي جرت باستاد الأمير فيصل بن فهد، شهدت تألقا لافتا لأمرابط، حيث صنع الهدفين الأول والثاني لحمدالله ويحيى الشهري وسجل الرابع.

من جهة أخرى طالب روي فيتوريا إدارة النادي بتدعيم صفوف الفريق في الفترة الشتوية بظهير أيسر يسد غياب عبدالرحمن العبيد الذي سينقطع عن الفريق نحو 6 أسابيع بداعي الإصابة.

يأتي ذلك في ظل عدم اقتناع فيتوريا بإمكانيات عوض خميس وحمد المنصور، حيث تمسك بالاستغناء عنهما نهاية الموسم الحالي.