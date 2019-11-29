اللجنة الاستشارية بالاتحاد.. تسمية مع وقف التنفيذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

لا تزال اللجنة الفنية الاستشارية التي ستشارك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كاتن تنتظر تفعيل دورها في إتمام تعاقدات مع محترفين أجانب جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكانت إدارة النادي قد عينت الرباعي محمد سويد وعبدالله فوال وحمد المنتشري ومحمد نور في 19 نوفمبر الماضي كلجنة فنية استشارية، وأعلن عن ذلك رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي.

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وكشف أحد أعضاء اللجنة لـ «مكة» أنهم يترقبون الاجتماع الأول مع رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على الفريق الأول أحمد كعكي لإطلاعهم على استراتيجيتهم للمرحلة المقبلة التي تساعد على تحديد احتياجات الفريق في الفترة الشتوية.

من جهة أخرى نجح المعد البدني الفرنسي بوجمعة محمدي في إعداد وتأهيل العديد من اللاعبين المصابين في الفريق خلال الفترة الماضية، حيث كان آخر مغادري عيادة النادي للانضمام إلى التدريبات الجماعية، الحارسان البرازيلي مارسيلو غروهي وعساف القرني، حيث سيشاركان بدءا من اليوم في تدريبات صباحية ومسائية مع زملائهم اللاعبين.

وينوي المدرب الهولندي الاعتماد على الحارس البرازيلي غروهي كأساسي مساء السبت المقبل في مواجهة الصفا ضمن دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.