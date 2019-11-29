قرعة موجهة لبطولة أمم أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوخارست

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي ستسحب اليوم في العاصمة الرومانية بوخارست.

وتتسم القرعة هذه المرة بتعقيدات جديدة في مقدمتها ضرورة مراعاة حقوق 10 بلدان مضيفة تأهلت إلى النهائيات، حيث لا بد من مراعاة إقامة مبارياتها بملاعبها.

كذلك، لم تحسم التصفيات سوى 20 مقعدا فقط من أصل 24 في النهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل المقرر في مارس المقبل باقي المقاعد.

كما سيكون على القرعة أن تتجنب وضع أوكرانيا في أي مواجهة بروسيا، مما يعني أنها ستكون موجهة في نقاط عدة.

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وتضع القرعة منتخبات المستوى الأول (إيطاليا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا) على رؤوس المجموعات من الأولى إلى السادسة، علما بأن بلجيكا وأوكرانيا هما فقط من بين هذه المنتخبات، اللذين لن تستضيف بلادهما أي مباريات في البطولة التي تقام في 12 مدينة متفرقة بأنحاء أوروبا.

وبهذا، سيكون من الضروري مراعاة أن تخوض كل المنتخبات الأربعة الأخرى مبارياتها الثلاث بدور المجموعات على أرضها، مما يدعم موقفها في المنافسة على التأهل للدور الثاني (دور الـ16).

ويعلم المنتخب الألماني أنه لن يجد في مجموعته أيا من المنتخبين الويلزي والفنلندي اللذين يأتيان في المستوى الرابع، حيث يوضع المنتخبان بالمجموعتين الأولى والثانية، فيما ستوضع المنتخبات الأربعة المتأهلة من الدور الفاصل في المجموعات من الثالثة إلى السادسة.

وإذا تأهل المنتخب المجري، سيلتحق بالمجموعة السادسة التي ستوضع ألمانيا على رأسها.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المستوى الثاني الذي يضم أيضا بولندا وسويسرا وكرواتيا، إضافة إلى هولندا وروسيا اللذين سيوضعان بالمجموعتين الثالثة والثانية.

وستتمنى جميع منتخبات المستوى الثالث (تركيا والنمسا والسويد والتشيك والدنمارك)، عدم مواجهة حامل اللقب الأوروبي، المنتخب البرتغالي.