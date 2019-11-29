روني اللاعب المدرب يلتقي جماهير كاونتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يقدم نادي ديربي كاونتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم اليوم قائد المنتخب الإنجليزي السابق واين روني (34 عاما) في منصبه الجديد كلاعب مدرب بالنادي.

ووقع مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عقدا مبدئيا مدته 18 شهرا مع النادي أغسطس الماضي، قادما من دي سي يونايتد الأمريكي.

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وسينضم روني للمدرب فيليب كوكو وبقية طاقم التدريب في المباراة المقبلة أمام كوينز بارك رينجرز في أول زيارة له في برايد بارك، معقل فريق ديربي، لكنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق حتى يناير.

وقال روني للموقع الالكتروني الرسمي لناديه «أتطلع حقا ليوم السبت ورؤية المشجعين، لقد تابعت أغلب المباريات منذ أن وافقت على الانضمام للنادي، وسيكون من الرائع التواجد في برايد بارك والالتقاء بالجميع، خاصة بعدما استمعت للجماهير وهي تهتف باسمي عندما شاهدت المباريات».

ويعد روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، حيث سجل 53 هدفا في 120 مباراة دولية.

وأضاف «العودة للكرة الإنجليزية مع ناد جديد في دوري جديد تمثل تحديا جديدا، لم ألعب بدوري الدرجة الأولى من قبل، ولكنني شاهدته وأعلم ما ينتظرني».