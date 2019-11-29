شكرا لقرائتكم تساقط الأمطار بعد انتهاء مران الزمالك بلوبومباشي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقطت امطار غزيره على مران الزمالك بمدينة لوبومباشي في الكونغو بعد انتهاء المران و تفاجئ اللاعبين و الجهاز الفني بسقوط الامطار خاصة و أن الحالة الجويه كانت لا توحي بتساقط الامطار.

و خاض الزمالك مرانه الأخير اليوم استعداداً لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا السبت في تمام الساعه 3 بتوقيت القاهرة في الجوله الأولى من دور المجموعات.

و في سياق أخر أكد السفير المصرى إن الجالية المصرية عددها ليس كبير فى الكونغو ولكن حرصت السفارة على التواصل مع إدارة مازيمبى لتسهيل كافة الأمور بشأن حضورهم للقاء لمساندة الزمالك فى مواجهة الغد، موضحاً إنه عقب علمه بتواجد الأبيض فى نفس مجموعة مازيمبى تم التواصل مع القنوات التلفزيونية فى الكونغو من أجل توفير مباريات للفريق الكونغولى لمنحها لبعثة الزمالك.

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