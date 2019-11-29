- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. تعرف على دكة الأحمر امام التوانسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الأهلييجلس كلاً من شريف إكرامي وأحمد فتحي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو ، على دكة الأحتياطي لفريق الاهلي خلال مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس ببطولة أفريقيا.
النجم الساحلي ضد الأهليويضم تشكيل الاهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي ضد الأهلي .. تعرف على دكة الأحمر امام التوانسة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.