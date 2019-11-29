شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. تعرف على دكة الأحمر امام التوانسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الأهلي يجلس كلاً من شريف إكرامي وأحمد فتحي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو ، على دكة الأحتياطي لفريق الاهلي خلال مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس ببطولة أفريقيا.





النجم الساحلي ضد الأهلي

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.