شكرا لقرائتكم الأهلي يهاجم النجم الساحلي بـ الشحات ورمضان وأجاي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي يخوض به مباراة النجم الساحلي الليلة في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان. Advertisements خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي ويلتقي الاهلي مع النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يهاجم النجم الساحلي بـ الشحات ورمضان وأجاي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.