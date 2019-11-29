يلا شوت بلس ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش...

Fel3arda مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

جدة - عمرو شويل يبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن اللقب التاسع له بدوري ابطال افريقيا بمواجهة قوية امام ضيفه النجم الساحلي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بالملعب الأولمبي برادس ، ضمن مواجهات الجولة الاولي بالمجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا موسم 2019\2020 .

ونجح الأهلي في العبور إلى دور المجموعات بعدما تغلب على فريق إطلع برة بطل جنوب السودان بمجموع المباراتين 13-0 وحقق أكبر نتيجة فوز في تاريخ الكرة المصرية في بطولات الافريقية بنتيجة 9-0.، ثم في لقاء دور ال32 تخطى الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مجموع المباراتين 6-0، ويعد حسين الشحات هو هداف النادي الأهلي برصيد 4 أهداف.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع

وجاء تشكيل الاهلي لمواجهة النجم الساحلي كالتالي :