يلا شوت بلس ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش...

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Fel3arda مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا
ونجح الأهلي في العبور إلى دور المجموعات بعدما تغلب على فريق إطلع برة بطل جنوب السودان بمجموع المباراتين 13-0 وحقق أكبر نتيجة فوز في تاريخ الكرة المصرية في بطولات الافريقية بنتيجة 9-0.، ثم في لقاء دور ال32 تخطى الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في مجموع المباراتين 6-0، ويعد حسين الشحات هو هداف النادي الأهلي برصيد 4 أهداف.
مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيعوجاء تشكيل الاهلي لمواجهة النجم الساحلي كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.
خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي
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