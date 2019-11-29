شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي يخطر الاسماعيلي بموعد قرعة الدورين ربع ونصف نهائي في البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتخطى الاسماعيلى فريق الجزيرة الاماراتى برباعية دون رد بواقع هدفين فى كل جولتى الذهاب والإياب.
الجدير بالذكر أن الأندية المتأهلة لهذا الدور، هي، الإسماعيلي والاتحاد “مصر”و الاتحاد والشباب “السعودية”، ، والرجاء وأولمبيك إسفي “المغرب”، والشرطة العراقي.
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