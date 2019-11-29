الاتحاد العربي يخطر الاسماعيلي بموعد قرعة الدورين ربع ونصف نهائي في البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل اخطرالاتحاد العربي لكرة القدم النادي الاسماعيلي بموعد قرعة الدورين ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث ستجرى يوم الاربعاء المقبل بالرياض بعد أن تحددت الأندية السبعة المتأهلة لهذا الدور وتبقى فريق واحد سيتحدد من الفائز بمواجهة القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر، وستجرى قرعة الملاعب ومواعيد المباريات للدورين مباشرة. وتخطى الاسماعيلى فريق الجزيرة الاماراتى برباعية دون رد بواقع هدفين فى كل جولتى الذهاب والإياب. الجدير بالذكر أن الأندية المتأهلة لهذا الدور، هي، الإسماعيلي والاتحاد “مصر”و الاتحاد والشباب “السعودية”، ، والرجاء وأولمبيك إسفي “المغرب”، والشرطة العراقي.

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