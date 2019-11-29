شكرا لقرائتكم الأهلي يصل استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل فريق الأهلي إلى استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة النجم الساحلي ، ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.