شكرا لقرائتكم الأهلي يصل استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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