كول كورة ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA LIVE كورة اون لاين رابط...

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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري الابطال يلتقي الأهلي المصري مع نظيره النجم الرياضي الساحلي التونسي اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بالملعب الأولمبي برادس ، ضمن مواجهات الجولة الاولي بالمجموعة الثانية بدوري ابطال افريقيا. Advertisements يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر في دوري الابطال وجاء الأهلى في المجموعة الثانية لدوري ابطال افريقيا بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي .

مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع وقام السفير المصري في تونس نبيل حبشي بتذليل كل العقبات للنادي الأهلي منذ وصوله فيما يخص حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، ومن المقرر أن يعود الأهلي للقاهرة بعد المواجهة وبالتحديد يوم 30 نوفمبر على متن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق.

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