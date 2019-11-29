شكرا لقرائتكم جمل تكتيكية من ميتشو للاعبين في مران الزمالك الاخير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الزمالك مرانه الأخير بلوبومباشي تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو، و حرص على تحفيظ بعض الجمل التكتيكيه للاعبين لينفذوها في مباراة الغد امام مازيمبي.

و انتهى المران بتقسيمه بين اللاعبين قبل التوجه لفندق الاقامه مره أخرى، و يلتقي الزمالك مع مازيمبي غداً السبت في الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا في تمام الساعة الثالثه عصراً بتوقيت القاهرة.

و أكد ميتشو على صعوبة اللقاء قائلاً "سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي والمباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وابرز نجومه".

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ويدرس ميتشو الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق على حساب محمود حمدى الونش خلال تلك اللقاء الهام.

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