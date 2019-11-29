شكرا لقرائتكم 10 تواريخ فارقة فى على أبوجريشة بعيد ميلاده الـ72... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل على أبو جريشة، نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ72 لا سيما أنه من مواليد 29 نوفمبر1947 بالإسماعيلية.

انضم على أبو جريشة إلى صفوف الإسماعيلى عام 1960 ولعب أول مباراة رسمية ضد الترسانة موسم 64-1965 اما أول أهدافه فكانت في مرمى السكة الحديد موسم 65-1966.

ويعد أحد أهم رموز الكرة الإسماعيلاوية، لاعبا ومدربا وإداريا، وبتاريخ تجاوز 40 عاما لخدمة الفريق الأول بالنادى وقطاع الناشئين والتحق بالنادي الإسماعيلى منذ عام 1960، وهو أحد أفراد أكبر عائلة كروية فى ملاعب العالم، ويكفى أن نشير إلى أن أول فريق للإسماعيلى ضم 6 أشقاء وهم محمد وعوض وإسماعيل ويوسف وسيدابو جريشة الكبير وأحمد أبو جريشة ومع بداية الدوري عاطف وسيد وصلاح ثم على ثم عادل سيد أبو جريشة، فمحمد صلاح أبو جريشة وأخيرا محمد محسن يوسف أبو جريشة.

حصل على أبو جريشة على لقب هداف الدورى العام موسم 66-1967 وهو نفس الموسم الذى حصل فيه الاسماعيلى على بطولة الدوري لأول مرة، وحصل مع الإسماعيلى على الدورى العام كمدرب مع الكابتن شحته موسم 90-1991 وعلى بطولة كأس مصر موسم 1997.

وحصل كلاعب على أول بطولة أفريقية يحققها نادي مصري عندما حصل فريق الإسماعيلي على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1969 وكان هداف الفريق في البطولة وأحرز 8أهداف وشارك في جميع مباريات البطولة.

مشواره مع المنتخب:

المنتخب مشوار أبو جريشة طويل فقد انضم عام 1967 وكانت مباراة ألمانيا أول مباراة يلعبها واستمر في صفوف المنتخب حتى عام 1975 شارك خلالها في عدد من البطولات من أشهرها كأس الامم الأفريقية عامى1970 بالسودان 974 بمصر،وحصل على هداف مصر بالبطولة بعد إحرازه خمس أهداف.وشارك كذلك في دورة ازمير ودورة الالعاب الأفريقية وكان على أبو جريشة أحد أعمدة المنتخب المصري وحمل شارة كابتن مصر سنوات عديدة.

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جوائز خاصة:

حصل فاكهة الكرة المصرية على جائزة أفضل لاعبي القرن في أفريقيا في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "الفرنس فوتبول" الفرنسية وحصل فيه على المركز الـ ١٣ ضمن أفضل لاعبي القرن في أفريقيا،والأول بين اللاعبين المصريين حيث جاء بعده حسام حسن في المركز الـ ١٤ ومحمود الخطيب في المركز الـ٣٢ بينما تصدر روجيه ميلا قائمة اللاعبين.

كما حصل على لقب أحسن لاعب في أفريقيا في استفتاء مجلة جان أفريك عام 69 وثاني احسن لاعب عام 1970 في استفتاء مجلة "الفرنس فوتبول"الفرنسية.

وحصل على لقب افضل أخلاق رياضية عام 1974 وحصل على لقب هداف مصر في دورة لاجوس 1973 ودورة الأمم الأفريقية عام 1974 وحصل كلاعب على أول بطولة أفريقية يحققها نادي مصرى عندما حصل فريق الإسماعيلي على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1969 وكان هداف الفريق فى البطولة وأحرز 8 أهداف.

الاعتزال:

كانت مباراة اعتزاله باستاد التيتش بالنادي الأهلي بالجزيرة على الأضواء الكاشفة، في 16 أغسطس عام 1979، مباراة روعة وقمة لا تتكرر بالرغم من الظروف الأمنية وقتها.