شكرا لقرائتكم الأخضر يبحث عن الفوز أمام البحرين في لقاء الفرصة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى المنتخب السعودي لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يواجه نظيره منتخب البحرين، على ستاد عبدالله بن ناصر، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي ستشهد لقاء يجمع منتخب الكويت أمام نظيره منتخب عمان، في بطولة خليجي 24، يوم السبت.

وتلقى الأخضر خسارةً قاسية في افتتاح مواجهاته على يد منتخب الكويت الذي فاز بثلاثية نظيفة، وهو ما سيجعل المنتخب السعودي مطالباً بتحقيق الثلاث نقاط.

ويأمل الفرنسي هيرفي رينارد أن يسجل مع الأخضر حضوراً لافتاً في خليجي 24 لاسيما أن الخسارة أمام منتخب البحرين ستعني مغادرة البطولة مبكراً.

وواجه رينار ظروفاً صعبة في مواجهة الكويت بعدما اضطر لإبقاء لاعبي الهلال على دكة البدلاء بسبب عدم جاهزيتهم عقب خوضهم النهائي القاري أمام أوراوا الياباني.

Advertisements

ومن المتوقع أن يعود اللاعبون سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالله عطيف وياسر الشهراني ومحمد كنو للتشكيلة الأساسية حيث أبدوا جاهزيتهم لخوض المباراة.

وفي المقابل يبحث المنتخب البحريني عن تعزيز حظوظه في التأهل لاسيما أن الفوز سيمنحه النقطة الرابعة والتي ستقربه كثيراً من الدور الثاني.

وكان المنتخب البحريني قد تعادل سلبياً أمام منتخب عمان، وسيلعب آخر مبارياته أمام منتخب الكويت يوم الاثنين المقبل في ختام دور المجموعات.

وعلى الطرف الآخر يتطلع المنتخب الكويتي لحجز مقعده في الدور نصف النهائي حينما يواجه نظيره منتخب عمان في نفس المجموعة.

وحقق المنتخب الكويتي فوزاً كبيراً على الأخضر السعودي وسيمنحه الفوز على عمان مقعداً في الدور نصف النهائي، في حين يبحث منتخب عمان عن تحقيق فوزه الأول عقب تعادله سلبياً أمام منتخب البحرين.