شكرا لقرائتكم جراحة عاجلة للسومة في ميونخ بسبب "الفتق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الجمعة، عن تعرض السوري عمر السومة للفتق الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وكشف النادي في حسابه الرسمي عبر "تويتر" أن السومة سيغادر إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة، يوم الخميس المقبل، على يد الجراحة العالمية أوليريك مشوق. وقال الأهلي: كان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية يوم الأربعاء، فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأضاف: كما تعرض خالد البركة لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن، وسيجري اللاعب عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ، وسيجري اللاعب برنامجا تأهيليا بعد إجراء الجراحة يستمبر من 4 إلى 6 أسابيع.