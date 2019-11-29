شكرا لقرائتكم منتخب العراق يهزم الإمارات بهدفين في خليجي 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل العراق بدايته الرائعة لكأس الخليج لكرة القدم وسجل هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على الإمارات يوم الجمعة.

وافتتح المهاجم علاء عباس التسجيل مبكرا للمنتخب العراقي في الدقيقة السادسة، وضاعف القائد علاء عبد الزهرة النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 37.

ورفع العراق، الذي هزم قطر صاحبة الضيافة 2-1 في المباراة الافتتاحية للبطولة، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى مقابل ثلاث نقاط للإمارات التي فازت في مباراتها الأولى 3-صفر على اليمن.

وتلتقي قطر مع اليمن في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت لاحق اليوم الجمعة.