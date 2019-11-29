شكرا لقرائتكم رينار: مشاركة لاعبي الهلال ستحسن أداء المنتخب أمام البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن انضمام لاعبي الهلال إلى صفوف الفريق في مباراته المرتقبة يوم السبت أمام البحرين في كأس الخليج (خليجي 24) سيغير بالتأكيد من مستوى الأداء عما كان عليه الفريق في مباراة الكويت، مشيرا إلى أن الفريق يدرك مدى أهمية مباراة الغد وأنه لا يزال في دائرة المنافسة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني، السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.

وكان المنتخب السعودي (الأخضر) افتتح مشواره في البطولة بالهزيمة 1 - 3 أمام نظيره الكويتي، فيما استهل المنتخب البحريني مسيرته في البطولة بالتعادل السلبي مع نظيره العماني حامل اللقب.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الجمعة قبل المباراة: خسرنا المباراة الأولى، ولذلك نواجه الحائط الآن حيث نحتاج للفوز من أجل المنافسة على التأهل. ثلاث نقاط إجبارية. كلنا ندرك هذا الوضع وأثق أن اللاعبين جاهزون لهذا التحدي.

وعن الترتيبات التي يقدم عليها بعد الهزيمة في اللقاء الأول، قال رينار: أعتقد أن الجميع يدرك كيف كانت الاستعدادات صعبة قبل هذه البطولة على عكس ما كنا نتمنى فمعظم اللاعبين كانوا يشاركون في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا حتى قبل البطولة بوقت قصير. هذه ليست أعذار. لدينا لاعبون محترفون وأثق تماما في إمكانياتهم.

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وأشار رينار إلى أن لاعبي الهلال انتظموا في التدريبات مع الفريق بعد نهائي دوري أبطال آسيا الذي خاضوه يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يظهروا بشكل جيد مع الفريق.

وأضاف: ستشاهدون سبعة لاعبين مختلفين عن المباراة الأولى ونحن فخورون بما حققه الهلال ولكنهم يرتدون قميص المنتخب السعودي. نحن فريق واحد وأثق في إمكانيات وخبرة لاعبي الهلال وما يمكن أن يقدموه مع الفريق.

وقال رينار : أتمنى أن نتذكر أن المنتخب الكويتي لم يتجاوز نصف الملعب في بداية المباراة. الأداء لم يكن سيئا لهذه الدرجة لكننا فشلنا في استغلال الفرص وافتقدنا التركيز.

وأضاف : أنا هنا لمساندة جميع اللاعبين ولكن يمكنني أن أخطئ مثلهم. اللاعبون ما زالوا شبان ولكننا مستعدون للتحدي والوصول للمربع الذهبي.

وعن كيفية تهيئة اللاعبين نفسيا لمباراة الغد ، قال رينار : كلاعبين محترفين وكمدرب محترف ، اعتدنا على الضغوط وربما تكون هذه الضغوط هي ما تحفز اللاعبين بشكل أكبر خاصة اللاعبين المخضرمين في الفريق ونعدكم بأداء قوي.