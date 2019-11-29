شكرا لقرائتكم التاريخ يدعم منتخب السعودية أمام البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل المنتخب السعودي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام منتخب البحرين، يوم السبت في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويتفوق المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب البحرين في المواجهات المباشرة، حيث لم يبتعد الأخضر كثيراً بالفوز أمام منافسه الأحمر البحريني.

والتقى المنتخبان في 34 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب الأخضر منها 18 انتصار مقابل 7 خسائر و9 تعادلات.

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وعلى مستوى لقاءاتهما في بطولة كأس الخليج، التقى المنتخبان في 18 مواجهة حقق الأخضر 10 انتصارات مقابل 4 خسائر و4 تعادلات.

وسيكون الأخضر مطالباً بتحقيق الثلاث نقاط في مواجهته أمام منتخب البحرين، خاصة أن الفوز سينعش آماله في التأهل، في حين أن الخسارة ستعني مغادرته مبكراً أسوار البطولة. وعلى الرغم من تفوق الأخضر التاريخي والكبير في مواجهاته أمام البحرين إلا أن تطور الأخير أصبح ملحوظاً في السنوات الأخيرة حيث أصبح نداً قوياً ومرشحا قويا لتحقيق الفوز.

ولم يعرف المنتخب البحريني طعم الخسارة أمام الأخضر سوى في مباراتين في آخر 7 مواجهات بجميع المسابقات الدولية والودية، حيث انتصر في 3 مواجهات وتعادلا في مواجهتين.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين أقيم في عام 2014 بمباراة ودية أقيمت في أستراليا، وكان استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2015 وحينها انتصر المنتخب البحريني 4-صفر.