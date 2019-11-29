Ahly الأهلي والنجم الساحلي live bein sport | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي كورة لايف اليوم...

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موعد مباراة الأهلي والنجم kora live

تقام مباراة الأهلي والنجم الساحلى اليوم الجمعة 29/11/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتلعب المباراة في تونس على ملعب رادس وسط حضور جماهيري من الفريقين.

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