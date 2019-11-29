شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ومازيمبي .. ميتشو يدرس تأمين وسط الملعب في مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، تأمين وسط ملعب ألفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

الزمالك ومازيمبي وفرص مشاركة طارق حامد

في نفس السياق تقلصت فرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المشاركة مع الفريق الأبيض أمام مازيمبى الكونغولى، حيث يخوض طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال الوقت الحالى برنامجا تأهيليا بالجرى حول الملعب خلال التدريبات المقامة حاليا على ملعب مازيمبى بمدينة لوبومباشى الكونغولية.