الأهلى يهزم الزمالك فى ختام المرحلة الأولى بدورى مرتبط اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواليد 2002 المرتبط بالمحترفين على نظيره الزمالك بنتيجة 28 /25 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة أكتوبر الدولية فى ختام المرحلة الأولى بالدورى . فيما تقام فى الثامنة مساء مواجهة المحترفين وبقتصر الحضور على حاملى بطاقات الإتحاد وأعضاء كلا الناديين فقط ، وبهذه النتيجة يحتل الاهلى المركز الأول برصيد 49 نقطة بينما يمتلك الزمالك 46 نقطة . تستأنف المسابقة من جديد بعد إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية نهاية يناير المقبل حيث سيكون الشهر القادم فترة إعداد للاعبي المنتخب الوطني مع المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا سيتخلله عدة مباريات ومعسكرات دولية خارجية إستعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

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