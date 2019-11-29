شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالصعود لقمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على النزول لغرفة خلع ملابس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على الفوز بهدفين امام الجونة واعتلاء قمة الدوري .

وكان الفريق قفز إلى صدارة الدوري الممتاز بفوزه على الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم هداف الفريق في المباراة التي اقيمت بين الفريقين امس على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري.

احرز محمد سالم هدفي المباراة في الدقيقة 72 والدقيقة 83 بعد نزوله بدلا من محمود السيد في الشوط الثاني ونجح المقاولون تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني في الحفاظ على النتيجة وضمان نقاط المباراة.

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رفع المقاولون رصيده الى 13 نقطة مغردا بهم على قمة الدوري بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط .