شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب رادس لمواجهة النجم الساحلي بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت حافلة الأهلي منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة إلى استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. يذكر ان الأهلي يعود إلى القاهرة صباح غدٍ السبت حيث تغادر البعثة تونس فجرا في رحلة تستغرق 4 ساعات.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة النجم الساحلي ، ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.