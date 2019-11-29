شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهاجم النجم الساحلى بالثلاثى" رمضان و أجاى و الشحات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة النجم الساحلى الليلة ببطولة أفريقيا ، ويضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. Advertisements خط الهجوم : جونيور أجايي. ويلتقى الأهلي مع النجم الساحلى فى التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس باستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يهاجم النجم الساحلى بالثلاثى" رمضان و أجاى و الشحات " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.