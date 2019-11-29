شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام النجم الساحلى.. أجايى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة النجم الساحلى الليلة ببطولة أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من : محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، رامى ربيعة، محمد هاني ، علي معلول ، عمرو السولية، أليو ديانج ، محمد مجدي "قفشة"، وليد سليمان، رمضان صبحي وجونيور أجايي.

ويلتقى الأهلي مع النجم الساحلى فى التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس باستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.