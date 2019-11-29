شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتصدر الدوري بهدفي محمد سالم في الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب الفوز علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين احرزهما محمد سالم في الدقيقة 72 و84 ، من عمر مباراة الفريقين بالجولة السادسة بالدوري، والتي أقيمت علي ملعب ذئاب الجبل.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أجواء متوترة وعصبية زائدة من لاعبي الجونة كلفت باسم علي وإسلام محارب انذار لكل منهما.

الشوط الثاني كان اكثر حماسا من لاعبي الفريقين، وان كان لاعبو المقاولون العرب هم الانشط حتي نجح البديل محمد سالم من احراز الهدف الأول لفريقه في مرمي الجونة بالدقيقة 72 مستغلا خطأ محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة الذي سقطت الكرة من يده بسهولة ليضعها في المرمي معلنا تقدم ذئاب الجبل بهدف.

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وفي الدقيقة 84 يحرز محمد سالم هدفه الثاني ولفريقه من رأسية رائعة يفشل دفاع الجونة وحارس مرماه في التعامل معهان معلنا تقدم المقاولون بالهدف الثاني، وأهدر سالم فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 86 بعدما سدد الكرة فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 13 متصدرا جدول الترتيب مؤقتا، فيما احتل الجونة المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.