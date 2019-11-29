شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يتقدم للمقاولون أمام الجونة في الدقيقة 72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحرز محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب الهدف الأول لفريقه في مرمي الجونة بالدقيقة 72 من عمر مبارةا الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري لتصبح النتيجة 1/0 للمقاولون العرب.

واستغل محمد سالم خطأ محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة الذي سقطت الكرة من يده بسهولة ليضعها في المرمي معلنا تقدم ذئاب الجبل بهدف.

اعتمد فريق الجونة طوال الشوط الأول علي الضغط المبكر علي لاعبي المقاولون العرب، في المقابل كانت الهجمات المرتدة هي سلاح ذئاب الجبل لمحاولة خطف هدف مبكر.

توترت الأجواء بين لاعبي الفريقين مما أضطر حكم المباراة وائل فرحان لاشهار البطاقة الصفراء لكل من اسلام محارب وباسم علي لاعبا الجونة للاعتراض.

بدأ فريق المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من : محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف.

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بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي : محمود الغرباوي ، محمد نجيب ، خالد صبحي ، باسم علي ، جوناثان ، محمد ليلة ، أكرم توفيق ، جدو، احمد حمدي، اسلام محارب ، احمد ياسر ريان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفا وحيدا وتلقت شباكه 6 أهداف .