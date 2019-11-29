شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل بمشاركة عدد من الدول ، ومن المقرر ان تقام منافسات الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

ومن المنتظر أن يتم إرسال موافقة مشاركة الدول خلال شهر من الأن ليتم تحديد العدد النهائى للدول المشاركة فى المنافسات المختلفة .

يذكر أن مصر حصدت مؤخرا لقب البطولة الأفريقية للرماية بالجزائر بـ 45 ميدالية متنوعة وحجزت 12 مقعد فى أولمبياد طوكيو 2020 وفقا لما أعلنه حازم حسنى رئيس الإتحاد.