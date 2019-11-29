المقاولون يخطف الصدارة من الأهلي بالفوز على الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
خطف فريق المقاولون العرب صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "مؤقتاً" بعد الفوز على فريق الجونة بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة في المسابقة.
المباراة كانت تتجه نحو التعادل قبل أن يسجل محمد سالم الهدف الأول في الدقيقة 72، ثم يضيف الثاني في الدقيقة 83 ليحسم اللقاء.
الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الاول بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
ولم يلعب الأهلي سوى 4 مباريات فقط حقق خلالها الفوز، بينما خاض المقاولون 6 مباريات لينفرد بالصدارة مؤقتاً.
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