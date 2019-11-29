المقاولون يصعد لصدارة الدوري مؤقتًا بهدفين في مرمى الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تصدر نادي المقاولون العرب جدول ترتيب بطولة الدوري بعد فوزه بهدفين نظيفين على نظيره الجونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.
سجل هدفي المقاولون لاعبه محمد سالم في الدقيقتين 72 و 83 ليخطف الثلاثة النقاط ويضع فريقه على صدارة الدوري مؤقتًا.
فوز المقاولون رفع رصيده إلى النقطة 13 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن الأهلي، المتبقي له مباراتين، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول الدوري.
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