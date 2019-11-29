محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي: أعلن السويسري فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النجم الساحلي. الأهلي يحل ضيفًا على نظيره النجم الساحلي على الملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل الذي أعلن عنه فايلر كالتالي: Advertisements حراسة المرمي : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول. خط الوسط: محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي. خط الهجوم : جونيور أجايي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رمضان أساسيًا وأجايي يقود الهجوم.. فايلر يُعلن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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