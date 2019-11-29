"سأتحدث معه".. كلوب يعلق على مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
رد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على إمكانية استعانة المنتخب المصري الأوليمبي بخدمات نجم الريدز محمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
كلوب قال في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء برايتون :"لست جاهزًا للإجابة على ذلك، يجب أن أتحث مع صلاح".
وتابع :"أول شيء سأفعله مع صلاح هو الذهاب إليه وسؤاله بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي".
وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أعلن في وقت سابق أن صلاح يعد الاختيار الرقم 1 بالنسبة له في اختياراته.
المنتخب المصري استطاع مؤخرًا أن يصل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 رفقة كل من منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
جدير بالذكر أن ليفربول يستعد حاليًا لخوض مباراة برايتون، غدًا السبت، ضمن الأسبوع الرابع عشر من منافسات بريميرليج.
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