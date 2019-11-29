"نريد دخول المجموعات من الباب الكبير".. لاعب النجم يحذر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مرتضى بن وناس لاعب النجم الساحلي، أن الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، لافتًا إلى أن الهدف دخول دور المجموعات من الباب الكبير.

هداف النجم الساحلي الحالي أضاف في تصريحات خلال حواره لصحيفة "المغرب" التونسية، أن الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة.

وتابع :"ندرك جيدًا إمكانيات الأهلي الفنية، والفريقين يعتبران مثابة كتابة مفتوح، ورغم ذلك علينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".

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وعن مجموعة فريقه، كشف بن وناس :"أعتبر المجموعة متوازنة بحكم وجود الأهلي والهلال وهما من بين الأندية العريقة ذات الصيت الكبير في أفريقيا، أما فريق بلاتينيوم فتجاربه الأفريقية قليلة، لكن لابد لنا من التحضير لكل موعد رياضي كما يجب مهما كان اسم المنافس".

ويبدأ النجم مشواره الأفريقي بدور المجموعات بمواجهة الأهلي مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية والتي تضم الثلاثي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وأخيرًا بلاتينيوم الزيمبابوي.