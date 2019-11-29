"تحذير وطلب".. مدرب النجم السابق يوجه رسالة لجاريدو قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حذر رفيق المحمدي المدير الفني السابق لفريق النجم الساحلي، خوان كارلوس جاريدو مدرب فريق "جوهرة الساحل" قبل مباراة الأهلي.

ومن المقرر أن يستقبل فريق النجم الساحلي نظيره الأهلي، مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المحمدي في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية، إن جاريدو مطالب بتغيير الخطة التي ظهر عليها في المباراة الماضية أمام اتحاد بن قردان.

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وشدد مدرب النجم السابق خلال تصريحاته، أن مواصلة جاريدو على نفس أسلوب المباراة السابقة ستكون مجازفة كبيرة أمام الأهلي.

وواصل المحمدي حديثه عن مباراة النجم والأهلي، قائلاً :"جاريدو سيستفيد كثيرًا من عودة بعض المصابين مما سيمكنه من اختيارات متعددة".

ويلعب النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم كل من الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.