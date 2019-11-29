محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - ريهام حمدي:
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ارتداء الفريق الأول ارتداء الأهلي لزيه الإحتياطي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود لأول مرة في تاريخ النادي الأحمر.
ويستضيف النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، الأهلي على ملعب رادس الأوليمبي في الجولة الأولي من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.
الأهلي كان يرتدي الزي الأرزق أو الأخضر وفي مرات نادرة الأبيض بديلاً عن زيه الأحمر قبل أن يختار الزي الأسود لوناً للقميص الثاني لأول مرة في تاريخه والذي سيظهر أمام النجم الساحلي التونسي الذي سيلعب بزيه الأحمر الأساسي.
وأفاد مراسل الخليج 365 أنه تحدد في الاجتماع الفني للمباراة أن تصل حافلة الأهلي ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.
وتعاقد الأهلي في الموسم السابق مع شركة "أمبرو" الإنجليزية عقب فسخ شركو "سبورتا" السعودية لعقدها مع النادي الأحمر
كانت هذه تفاصيل خبر "حدث تاريخي لأول مرة" .. الأهلي يرتدي زيه الجديد رسمياً أمام النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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