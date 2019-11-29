رئيس المقاولون يهنيء لاعبي الفريق عقب تصدر جدول الدوري

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ، صرف 6 الاف جنية لكل لاعب حسب لائحة نادي المقاولون العرب وذلك بعد تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري الممتاز عقب فوزه على الجونة بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة السادسة من بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. وتنص لائحة الفريق علي صرف 6الاف جنية لكل لاعب حال تصدر جدول المسابقة. لكل لاعب حال تصدر جدول المسابقة. وحرص محس صلاح على تهنئة الاعبين فى حجرة الملابس وطالبهم بمواصلة الانجازات ، والاحتفاظ بصدارة الدوري من أجل رالعودة للمشاركة في بطولات إفريقيا. ومن المقرر ان يلعب المقاولون يوم الاربعاء المقبل امام جزيرة مطروح في مبارة دور الـ32من كاس مصر.

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