طولان يشيد بناشئ انبي في ودية بنها

أشاد حلمى طولان المدير الفني لإنبي بالثنائي أوين ومحمد حسام مواليد 99 في مركزى الباك رايت ووسط الملعب وذلك خلالاللقاء الودي اليوم امام بنها في اطار الإستعداد للقاء الترسانة يوم الجمعة المقبل بدور الـ32 لبطولة كاس مصر.
كان طولان قد دفع بالثنائي زياد كمال وعبد الله عادل مواليد 2001 في لقاء الزمالك الأخير بالدوري والذى انتهى بفوز الفريق البترولي 2-1.
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