أشاد حلمى طولان المدير الفني لإنبي بالثنائي أوين ومحمد حسام مواليد 99 في مركزى الباك رايت ووسط الملعب وذلك خلال اللقاء الودي اليوم امام بنها في اطار الإستعداد للقاء الترسانة يوم الجمعة المقبل بدور الـ32 لبطولة كاس مصر. اللقاء الودي اليوم امام بنها في اطار الإستعداد للقاء الترسانة يوم الجمعة المقبل بدور الـ32 لبطولة كاس مصر. كان طولان قد دفع بالثنائي زياد كمال وعبد الله عادل مواليد 2001 في لقاء الزمالك الأخير بالدوري والذى انتهى بفوز الفريق البترولي 2-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طولان يشيد بناشئ انبي في ودية بنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.