تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي عن تشكيل مباراة النجم الساحلي التونسي والتي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال لإفريقيا. من بطولة دوري ابطال لإفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وايمن أشرف ومحمد هاني. خط الوسط: وعمرو السولية وحسين الشحات و رمضان صبحي و محمد مجدي أفشة ووليد سليمان خط الهجوم : وأجايي.

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