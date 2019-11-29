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تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال

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أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي عن تشكيل مباراة النجم الساحلي التونسي والتي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات دور المجموعات

من بطولة دوري ابطال لإفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وايمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: وعمرو السولية وحسين الشحات و رمضان صبحي و محمد مجدي أفشة ووليد سليمان

خط الهجوم :  وأجايي.

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