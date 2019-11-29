انبي يخسر امام بنها وديا

خسر فريق انبي امام بنها بهدفين مقابل هدف وديا بستاد بتروسبورت في اطار استعداد انبي للقاء

الترسانة يوم الجمعة المقبل بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحصل الفريق البترولي على راحة غدا قبل استئناف التدريبات الاحد في إطار نفس الإستعدادات.

يذكر ان انبي فاز على الزمالك في الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف.