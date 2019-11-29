خسر فريق انبي امام بنها بهدفين مقابل هدف وديا بستاد بتروسبورت في اطار استعداد انبي للقاءالترسانة يوم الجمعة المقبل بدور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويحصل الفريق البترولي على راحة غدا قبل استئناف التدريبات الاحد في إطار نفس الإستعدادات.
يذكر ان انبي فاز على الزمالك في الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر انبي يخسر امام بنها وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.