أكد بامفيل ميهايو المدير الفني لفريق مازيمبي جاهزية فريقه لمباراة الزمالك في الجولة الأولى لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا.
وقال المدرب خلال الموتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة الزمالك حيث استعددنا بشكل جيد ليس فقط لتلك المباراة ولكن لجميع مباريات هذه المجموعة القوية".
وتابع : "بخصوص مباراة الغد سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، أعرف جيدا طريقة لعب فرق شمال إفريقيا لكن لا أعرف كيف يلعب الزمالك لأنهم يمتلكون مدربا جديدا هذا الموسم لكن لا يهمأنا أقوم بإعداد فريقي على الأسلوب الذي سنلعب به".
واضاف : "طموحنا في مباراة الغد اللعب بشكل جيد والحصول على نقاط المباراة، وهدفنا صدارة المجموعة".
واختتم رينفورد : "كالابا سيغيب عن مباراة الغد بسبب المرض بالمالاريا، وجاكسون موليكا سيكون متواجدا في القائمة وسيخضع لاختبار طبي قبل بداية المباراة لكن هو بحالة جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مازيمبي: هدفنا الفوز على الزمالك والانفراد بصدارة المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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