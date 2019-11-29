روبرتليفاندوفسكي يتوج بجائزة افضل لاعب في الجولة الخامسة في دوري الأبطال

توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة لاعب الأسبوع بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل تالقه مع بايرن ميونخ خلال الجولة الخامسة أمام النجم الأحمر حيث أستطاع اللاعب ان يسجل خلال اللقاء هاتريك ليقود البايرن للفوز بستة اهداف دون رد.

ونافس المهاجم البولندي كل من: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني صاحب هدف و2 أسيست في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، روميلو لوكاكو الذي سجل هو الآخر هدفاً وصنع هدفين في مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد سلافيا براج التشيكي وكيلور

نافاس حارس باريس سان جيرمان الفرنسي والذي قام بعشرة تصديات في موقعة ريال مدريد الإسباني.

ويعيد المهاجم البولندي ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

والجدير بالذكر ان الاعب البولندي يلعب لبايرن ميونخ منذ موسم 2014

توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة لاعب الأسبوع بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل تالق مع بايرن ميونخ خلال الجولة الخامسة امام النجم الاحمر حيث

استطاع الاعب ان يسجل خلال اللقاء هتريك ليقود البايرن للفوز بستة اهداف دون رد

ونافس المهاجم البولندي كل من: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني صاحب هدف و2 أسيست في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، روميلو لوكاكو الذي سجل هو الآخر هدفاً وصنع هدفين في مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد سلافيا براج التشيكي وكيلور

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نافاس حارس باريس سان جيرمان الفرنسي والذي قام بعشرة تصديات في موقعة ريال مدريد الإسباني.

ويعيد المهاجم البولندي ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

والجدير بالذكر ان الاعب البولندي يلعب لبايرن ميونخ منذ موسم 2014.