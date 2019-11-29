توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة لاعب الأسبوع بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل تالقه مع بايرن ميونخ خلال الجولة الخامسة أمام النجم الأحمر حيث أستطاع اللاعب ان يسجل خلال اللقاء هاتريك ليقود البايرن للفوز بستة اهداف دون رد.
ونافس المهاجم البولندي كل من: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني صاحب هدف و2 أسيست في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، روميلو لوكاكو الذي سجل هو الآخر هدفاً وصنع هدفين في مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد سلافيا براج التشيكي وكيلورنافاس حارس باريس سان جيرمان الفرنسي والذي قام بعشرة تصديات في موقعة ريال مدريد الإسباني.
ويعيد المهاجم البولندي ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.
والجدير بالذكر ان الاعب البولندي يلعب لبايرن ميونخ منذ موسم 2014
توج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة لاعب الأسبوع بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل تالق مع بايرن ميونخ خلال الجولة الخامسة امام النجم الاحمر حيثاستطاع الاعب ان يسجل خلال اللقاء هتريك ليقود البايرن للفوز بستة اهداف دون رد
ونافس المهاجم البولندي كل من: ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني صاحب هدف و2 أسيست في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، روميلو لوكاكو الذي سجل هو الآخر هدفاً وصنع هدفين في مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد سلافيا براج التشيكي وكيلور
ويعيد المهاجم البولندي ثاني لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراتين مختلفتين بالبطولة، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.
والجدير بالذكر ان الاعب البولندي يلعب لبايرن ميونخ منذ موسم 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر روبرتليفاندوفسكي يتوج بجائزة افضل لاعب في الجولة الخامسة في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.