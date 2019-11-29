طائرة المنيا تستهل مشوارها بدور الترتيب بفوز على مصر للبترول (٣/١)

استهل فريق نادي المنيا للكرة الطائرة "رجال" منافساته بدور الترتيب بالممتاز "أ" ترتيب فرق ١٣-٢٢، بفوز مميز على فريق مصر للبترول في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة ، بصالة استاد المنيا الرياضي.
تقدم الفريق المنياوي ، في ثلاثة اشواط ، وتمكن خلالهم من حصد نقاط تفوق بها على الفريق المنافس ، بنتيجة، الثاني (٢٥-٢٣)، والثالث(٢٥-١٧)، والرابع والاخير (٢٥-١٨)، بينما فقد الشوط الاول من المباراة ، والذي حسم لصالح مصر للبترول، بنتيجة (٢٥-١٧)، ليحصد الفريق المنياوي، ثلاث نقاط غالية في مستهل الدوري.
حضر اللقاء، المحاسب عاطف عبد الجابر ، رئيس مجلس ادارة نادي المنيا الرياضي، والمهندس احمد شوقي ، رئيس مجلس ادارة منطقة المنيا للكرة الطائرة،والعميد محمود السبيعي ، امين صندوق ، و مصطفى فتحي يونس ، عضو مجلس ادارة النادي ، والمشرف على نشاط كرة الطائرة.
جدير بالذكر، ان المنيا تخوض مبارياتها بدوري الترتيب ضمن مجموعة تضم ١٠فرق، هم : بني سويف، والترسانه، والداخلية، والشرقية للدخان، ومصر للبترول، و٦ اكتوبر، و الزهور، العاب دمنهور، وجزيرة الورد.
ومن المقرر، أن تستضيف صالة اكتوبر لقاء المنيا و٦ اكتوبر في ثاني جولات الدوري، والتي ستعقد في تمام السادسة مساءًا، الجمعة المقبلة الموافق ٦ ديسمبر٢٠١٩.
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