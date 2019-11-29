حقق منتخب العراق فوزا مهما على نظيره منتخب الإمارات بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الجمعة على استاد خليفة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج 24 "خليجى ٢٤".
وسجل هدف تقدم المنتخب العراقي علاء عباس بعد عرضية من علاءعدنان لتسكن الشباك في الدقيقة ٦ من بداية الشوط الاول من المباراة.
في الدقيقة ٣٦ أحرز علاء عبد الزهرة من راسية هدف التقدم الثانى للمنتخب العراقي.
أهدر علب عدنان ضربة جزاء للمنتخب العراقي فى الدقيقة ٨٤ من نهاية المباراة.
بهذة النتيجة يتأهل منتخب إلى ربع نهائى بطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.
إليكم ترتيب المجموعة الأولى :
العراق ٦ نقاط.
الإمارات ٣ نقاط.
قطر بدون اي رصيد من النقاط.
اليمن بدون اي رصيد من النقاط.
يستعد منتخب العراق لمواجهة يوم الاتنين ٢ ديسمبر على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل، في حين يلتقي منتخب الإمارات بنظيره منتخب قطر يوم الاثنين على استاد عبدالله بن خليفة بنادى الدحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يفوز على الإمارات بثنائية ويتاهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.