الكانوي والكاياك يقيم دورة تدريبية وصقل للمدربين

أقام الاتحاد المصري للكانوي و الكاياك برئاسة المستشار محمد السكري، الدورة التدريبية لصقل مدربي رياضة الكانوي و الكاياك بمقر الاتحاد، تحت اشراف اللجنة الفنيه للإتحاد برئاسة الدكتور أحمد عبد المنصف و عضوية كل من د عزة عبد المنصف الأستاذ بكلية التربية للبنات جامعة حلوان والدكتورة جنة عبدالمحسن الحاصلة علي أول ميدالية

فضية ببطولة البحر المتوسط مصر ٢٠٠٧.

أقيمت الدورة على مدار يومين بمشتركة ١٨ دارسا من لاعبي ومدربي الكانوي والكاياك وطلبة كليات التربية الرياضية.

حاضر في الدورة كل من الدكتورة عبلة زهران (تدريب الرياضات المائية والكانوي والكاياك)، والدكتورة ميادة الأخضر (الإعداد البدني والعقلي

للاعبين) والدكتورة جنة عبدالمحسن (تاريخ اللعبة والتعريف بها وأنواعها وسباقاتها المختلفة).

ويستعد الاتحاد المصري للكانوي والكياك لاستضافة البطولتين العربية والأفريقية بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة كأول بطولة تقام في مدينة العلمين، خلال الفترة من ١١ - ١٥ ديسمبر المقبل، وأول معسكر دولي للسلالوم من ٨ - ١٦ ديسمبر ويليه من ٩ - ١٦ المعسكر الدولي للبارا كانوي بمشاركة ٥ دول هى مصر والسودان وغانا ونيجيريا والجزائر.