آرسنال يبدأ رحلة البحث عن مدرب عقب إقالة إمري

بدأ نادي أرسنال في البحث عن مدير فني جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم بعدما فك النادي ارتباطه بالمدرب اوناي إمري اليوم الجمعة، بعد أن قضى 18 شهراً من عقده.

وبعد سبع مباريات بدون تحقيق أي فوز، أعلن النادي قراره صباح اليوم الجمعة وأكد إسناد مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى فريدي ليونجبرج.

وفي بيان للنادي، وجه أرسنال الشكر لإمري على مجهوداته ولكنه ذكر :”اتخذ القرار بسبب أن النتائج والأداء لم يكونا على المستوى المطلوب”.

وتابع البيان :” لدينا ثقة كبيرة في فريدي ليقودنا للأمام”.

وفي أول موسم له في تدريب الفريق، قاد إيمري أرسنال لإنهاء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد توليه مسؤولي تدريب الفريق خلفاً لأرسين فينجر.

ولكن النادي عانى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، بفارق ثماني نقاط، عن المربع الذهبي.

ووسط زيادة الضغوط، جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير أمس الخميس عندما خسر الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 2 في الدوري الأوروبي، ومع ذلك يظل أرسنال متصدرا لمجموعته قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ووصل إمري إلى أرسنال بسمعة مذهلة، حيث قاد إشبيلية للفوز بالدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان.

وأنفق أرسنال 130 مليون جنيه استرليني (167 مليون دولار) في فترة الإنتقالات الصيفية للتعاقد مع أربعة لاعبين، وكانت أغلى صفقة هي صفقة ضم نيكولاس بيبي حيث دفع أرسنال لنادي ليل 72 مليون جنيه إسترليني.

ولكن بعد تحقيق الإنتصار في أول مباراتين، هبط أداء الفريق وحقق الفريق أربع إنتصارات فقط في 13 مباراة بالدوري، وتلقت شباكه 19 هدفاً.

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وأصبح ليونجبرج ثالث المدربين المفضلين لتولي تدريب الفريق بشكل دائم، وقال المدرب السويدي الذي فاز بلقبين مع أرسنال كلاعب إنه سيبذل أقصى ما في وسعه.

وقال عبر موقع التواصل الإجتماعي على الانترنت “تويتر” :”أيا كانت الفترة التي سأتولى فيها الإشراف على أرسنال سأقدم كُل ما في وسعي لرسم البهجة على الوجوه مرة أخرى”.

وأضاف :”لدينا أسابيع مزدحمة في إنتظارنا والفريق يحتاج دعمكم. دعونا نذهب للعمل”.

وكان جوزيه مورينيو، الذي تولى تدريب توتنهام خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو، من بين الأشخاص اللذين تمنوا الأفضل لإمري.

وقال للصحفيين :” دائماً ما تكون أنباء حزينة. شعرت بها كطفل عند إقالة والدي من التدريب، شعرت بنفسي عندما تمت إقالتي من قبل”.

وأضاف :”لا يوجد أي مدرب تمت إقالته وكنت سعيدا لأجله. أنا حزين، ولكن هذه هي الحياة. أوناي مدرب رائع، ليس سعيداً في أرسنال، ولكنه مدرب مذهل وبأرقام مذهلة”.

واتفق معه يورجن كلوب مدرب ليفربول، حيث قال :” تفاجأت بهذه الأنباء ولكن هذا هو عالم كرة القدم”.

وأضاف :”لا توجد لدي معلومات من الداخل وليس لدي دليل عما حدث ولكن الإدارة ليست سعيدة بالنتائج والأداء واتخذوا القرار”.

وأكد :”أتمنى لأوناي الأفضل. إنه مدرب رائع وأظهر هذا في العديد من الدول ومختلف الدوريات”.

ويعد أبرز المرشحين هو ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، كما يتواجد أيضاً بين المرشحين نونو إيسبريتو مدرب ولفرهامبتون، وبتشيتينو ومايكل أرتيتا.

وأصبح إمري ثالث مدرب يفقد وظيفته في الدوري الإنجليزي المُمتاز هذا الموسم، عقب إقالة خافي جارسيا من تدريب واتفورد ورحيل بوتشيتينو عن توتنهام.