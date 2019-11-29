بث مباشر | مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

أهلاً بكم في هذا البث المباشر والحي لحظة بلحظة لمباراة الجولة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بين شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي.

المباراة في المجموعة الرابعة الملقبة بمجموعة الموت، حيث تضم كل من الرجاء البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي وكلاهما تُوج بدوري أبطال أفريقيا من قبل، وفاز الترجي بلقب البطولة في عامي 2018 و2019 على حساب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي – على الترتيب -.

المباراة منقولة على الهواء مباشرة في قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة