بث مباشر | مشاهدة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر والحي لحظة بلحظة لمباراة الجولة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بين شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي.
المباراة في المجموعة الرابعة الملقبة بمجموعة الموت، حيث تضم كل من الرجاء البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي وكلاهما تُوج بدوري أبطال أفريقيا من قبل، وفاز الترجي بلقب البطولة في عامي 2018 و2019 على حساب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي – على الترتيب -.
المباراة منقولة على الهواء مباشرة في قناة بي إن سبورتس الأولى بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث الكتابي لحظة بلحظة لمباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب
- المباراة تقام على ملعب تيزي وزو 1 نوفمبر 1954
- تشكيلة شبيبة القبائل في مباراة اليوم: أسامة بن بوط – محمد وليد بن شريفة – بدر الدين سوياد – بلال تيزي بوعلي – أمير بلايلي – رضا بن سايح – توفيق عدادي – محمد بن شعيرة – رزقي حمرون – عبد الواحد بلغربي
- تشكيلة فيتا كلوب في مباراة اليوم: لوكونج – لوزولو – دونجو – أواتارا – شعباني – بانجالا – أيتشيلا – كيسلاندا – سوزي – مولوكو – مايلي.
- الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0/0 بعد عدة هجمات العادية غير الخطيرة من شبيبة القبائل على مرمى فيتا كلوب.
- 45″ انطلاقة الشوط الثاني الآن..
- 60″ أووووووووووه…أخطر فرص المباراة على الإطلاق “بن سايح” يطيح بكرة رأسية فوق العارضة بقليل..يا رجل ضعها في الزاوية السفلى..
- 61″ الفرصة بدأت من الرواق الأيسر بعرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء، لتمرر بالرأس إلى سايح الذي حولها بلمسة واحدة برأسه فوق العارضة.
- 62″ حذااااااري…عرضية خطيرة من سوزي من الجهة اليمنى، لكن أسامة بن بوط يمسك بها في الوقت المناسب قبل مهاجم فيتا كلوب.
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