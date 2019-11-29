بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر ضد اليمن في خليجي 24

شاهد عبر الخليج 365 بث حي ومباشر لحظة بلحظة لمباراة قطر ضد اليمن في إطار الجولة الثانية من مجموعات كأس الخليج العربي 24. يخوض البلد المستضيف قطر مباراته الثانية في المنافسات بعد السقوط على يد العراق في الجولة الأولى، أما اليمن فتلعب المباراة بالغرض ذاته بعد التعثر ضد المنتخب الإماراتي. البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة



تشكيلة المنتخبان المباراة على وشك البداية على استاد حمد بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة

حضور جماهيري غفير يتجاوز الـ30 ألف متفرج .. وسط ظهور للجالية اليمنية المتواجدة في العاصمة القطرية

1″ ضربة البداية ..المنتخب القطري بالزي العنابي المعتاد .. أما اليمن يتخلى عن الأحمر لصالح الأبيض

15″ مرت الربع ساعة الأول بهدوء غير متوقع وبدون أي محاولات على المرميين .. وسط حذر وسيطرة قطرية

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